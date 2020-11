Doniesienia sugerują, że Microsoft planuje zakup nieokreślonych japońskich deweloperów. Firma chce inwestować w nowe gry.

Gigant z Redmond coraz mocniej inwestuje w gry na swoje platformy. Xbox Game Pass i przejęcie Bethesdy zdają się być tylko początkiem dużych kroków firmy.

Bloomberg donosi, że Microsoft planuje zakupić nieokreślone, japońskie studia. Firma miała odezwać się do deweloperów z kraju kwitnącej wiśni, jednak nie wiadomo czy jakakolwiek transakcja doszła do skutku.

Taki ruch wynika z faktu, że Sony nieco zaniedbało rodzimy rynek na rzecz amerykańskiego, a Microsoft chce to wykorzystać. Dla przypomnienia dodam, że Xbox One sprzedał się w Japonii tragicznie i z pewnością nie umknęło to uwadze zarządu Microsoftu.

Wykupienie dużego studia (lub kilku) poskutkuje przejęciem znanych marek, które są powszechnie znane i lubiane w Japonii. Do tej pory Japończycy chętniej sięgali po konsole Sony i Nintendo, bo te oferowały masę kultowych dla nich serii gier.

Zobaczymy, czy Microsoft sfinalizował którąkolwiek z transakcji. Plotki mówią, że firma czai się nawet na takich gigantów jak SEGA, ale równie dobrze może chodzić o dużo mniejsze zespoły.

Na ten moment pozostaje nam tylko czekać na kolejne doniesienia i wskazówki. To pewne, że na przejęciu Bethesdy się nie skończy, ale dalsze ruchy producenta Xboxów są raczej nieprzewidywalne.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.