Źle się dzieje w Microsoft. Masowe zwolnienia, zamknięcie The Initiative i anulowane gry

Na internetowym horyzoncie pojawiły się bardzo niepokojące wieści dotyczące amerykańskiej korporacji Microsoft. Firma ogłosiła kolejną falę masowych zwolnień, które obejmą nawet 9 000 pracowników – czyli ok. 4% całkowitej siły roboczej firmy. Redukcje dotkną także Microsoft Gaming. Chodzi o europejskie oddziały ZeniMax Media, a także studio King (twórcy Candy Crush), które zwolni 10% personelu – około 200 osób. To czwarta fala zwolnień w dziale gier Microsoftu na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy.

Microsoft ogłasza ogromne zwolenienia i nie tylko

W wiadomości do pracowników, Phil Spencer, szef Microsoft Gaming, zaznaczył, że wszelkie decyzje i zmiany “odzwierciedlają szersze działania mające na celu dostosowanie priorytetów i skoncentrowanie zasobów, aby zespoły mogły odnosić większe sukcesy w zmieniającym się otoczeniu branżowym“. Do tego podkreślił, iż mimo rekordowego właściwie zainteresowania grami, a także mocnego portfolio Xboksa, firma musi podejmować trudne decyzje, aby osiągnąć długoterminowy sukces.

Wraz ze zwolnieniami ogłoszono zamknięcie studia The Initiative z Santa Monica. Od 2020 roku pracowało ono nad pełnoprawnym rebootem Perfect Dark. Projekt został oficjalnie anulowany. To jednak nie koniec złych wieści, ponieważ wraz z Perfect Dark do kosza poszło Everwild od studia Rare, a także inne niezapowiedziane tytuły.

Matt Booty, szef Xbox Game Studios, przekazał, cóż, właściwie dokładnie to samo, co wcześniej Phil Spencer. Zwolnienia dotknęły również znane z Call of Duty studia Raven Software, Sledgehammer oraz High Moon. Dołączyło do nich Turn 10 znane z Forza Motorsport. Znany branżowy dziennikarz, Jason Schreier, twierdzi, że tego typu wiadomości będzie niestety więcej. Pomimo anulacji kilku głośniejszych tytułów, Microsoft deklaruje, że obecnie w produkcji jest ponad 40 różnych projektów.

