Mało brakowało, a muzykę do Metal Gear Solid 2 skomponowałby… Hans Zimmer

Producentka muzyki do Metal Gear Solid 2 zdradziła, że gra mogła otrzymać muzykę od Hansa Zimmera. Możecie go znać chociażby z Incepcji i Interstellar. Niestety, muzyk był za drogi dla zespołu Konami.

Opowieścią podzieliła się Rika Muranaka, która pracowała przy muzyce do MGS2. Pierwotnie zakładano, że wesprzeć ją mógłby sam Hans Zimmer, który choć nie był wówczas przesadnie popularny, cieszył się dobrymi opiniami. Niestety, Zimmer odmówił podjęcia współpracy, ponieważ nie zaoferowano mu odpowiedniego wynagrodzenia.

Poszliśmy do Media Ventures (obecnie znanego jako Remote Control Productions), które jest studiem Hansa Zimmera. Pierwotnie chcieliśmy pozyskać Hansa Zimmera (jako kompozytora MGS2 – red. ), ale on powiedział „Nie, nie mogę tego zrobić za takie pieniądze”. Jest tak drogi, że to niedorzeczne. Więc Hideo (Kojima – red. ) poprosił mnie, żebym spróbował skontaktować się z Harrym (Gregsonem-Williamsem – red. ), ponieważ Harry pracował wtedy w tym studiu również dla Hansa Zimmera. W tamtym czasie był jeszcze początkującym kompozytorem, ale miał już na koncie Wroga Publicznego (film z 1998 roku – red. ), więc wiele osób zaczęło go zauważać.

– powiedział Rika Muranaka w rozmowie z Game Developer