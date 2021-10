Głodni AAA w świecie Marvela? Za nową grę odpowiada m.in. współtwórczyni Uncharted

Marvel to obecnie jedna najlepiej zarabiających franczyz na świecie. Nie powinno nikogo dziwić to, że w ostatnim czasie tak chętnie twórcy gier chcą tworzyć swoje produkcje właśnie na bazie tego superbohaterskiego uniwersum. Dziś świat dowiedział się o kolejnym takim projekcie.

Ów tytuł będzie debiutem nowego Skydance New Media, na którego czele stoi Amy Hennig. Tak, ta Amy Hennig, która jest odpowiedzialna za scenariusze do większości gier z serii Uncharted. Wygląda na to, że scenarzystka da z siebie swoje milion procent, o czym świadczy jej entuzjazm na myśl o jej nowej pracy.

Nie mogę sobie wyobrazić lepszego partnera dla naszej pierwszej gry niż Marvel. Uniwersum Marvela uosabia akcję, tajemnice i dreszczyk emocji z gatunku przygodówek, które uwielbiam, a które idealnie nadają się na interaktywne doświadczenie. To zaszczyt móc opowiedzieć oryginalną historię z całym człowieczeństwem, złożonością i humorem, które sprawiają, że postacie Marvela są tak nieprzemijające i umożliwić naszym graczom wcielenie się w tych bohaterów, których kochają. – informuje Amy Hennig w oświadczeniu prasowym

Niestety, nieznane są większe szczegóły na temat rozwijanej przez Skydance New Media gry. Oznacza to, że typ rozgrywki, platformy docelowe, a nawet zalążek świata Marvela zostaje tajemnicą. Gdybym miał jednak na coś stawiać, to byliby to X-Meni, których od dawna nie widziano we własnej grze. Debiutu produkcji nie spodziewałbym się też za prędko, skoro dopiero ogłoszono samo przedsięwzięcie. Nie będę ukrywał mojego entuzjazmu, ponieważ omawiana wieść po prostu zrobiła mi piątkowy wieczór.

A według Was za który kawałek tego uniwersum superhero deweloperzy sięgną?