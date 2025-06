Sequel wysoko ocenianej przygodówki w historycznie niskiej cenie w wersji na Steam

Szukacie czegoś dobrego do ogrania? Lost in Random: The Eternal Die jest aktualnie dostępne w historycznie niskiej cenie w wersji na Steam.

Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników przygodowych gier akcji. Jeśli graliście w Lost Random, które zadebiutowało na rynku w 2021 roku, to na pewno wiecie, że w ubiegłym tygodniu odbyła się premiera Lost in Random: The Eternal Die. Jest to bezpośrednia kontynuacja Lost in Random, którą możecie aktualnie zgarnąć w historycznie niskiej cenie w wersji na Steam. Jest ona aktualnie objęta promocją w sklepie Valve. Jednak w sklepie Instant Gaming mamy do czynienia z jeszcze większą obniżką.

Lost in Random: The Eternal Die najtaniej w wersji na Steam

W grze wcielamy się w królową Aleksandrę, dawną władczynię Przypadku. Wyrusza ona w podróż napędzaną zemstą, odkupieniem i, cóż, tytułową losowością. Jej towarzyszka, Fortuna, to z kolei tytułowa kość, dzięki której każda walka zyskuje unikalny przebieg. To połączenie taktycznej karcianki, akcji w czasie rzeczywistym i roguelike’a, gdzie każdy rzut może odwrócić losy bitwy.

Na graczy czeka tutaj ponad 100 reliktów z mocami żywiołów, ponad 30 typów przeciwników, a także losowo generowane biomy i wydarzenia. Do tego mamy cztery zróżnicowane bronie. Całość została osadzona w mrocznym świecie, inspirowanym gotycką estetyką, ręcznie rysowaną oprawą graficzną i niezwykle klimatyczną ścieżką dźwiękową. Jest to więc idealna okazja, aby zanurzyć się w oryginalnym świecie, który pochwaliło już naprawdę sporo osób. 86% z prawie 270 recenzji to opinie pozytywne.

Źródło: Instant Gaming