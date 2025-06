Odświeżone Little Nightmares za darmo dla części graczy

Little Nightmares Enhanced Edition za darmo dla posiadaczy oryginału! Nowa wersja kultowego horroru trafi na PS5, Xbox Series i PC.

Fani mrocznego klimatu mają powód do świętowania. Little Nightmares Enhanced Edition zadebiutuje 10 października 2025 roku, a jeśli masz już oryginalną grę z 2017 roku, zgarniesz ulepszoną wersję zupełnie za darmo. Dotyczy to platform PlayStation, Xbox i PC (Steam). Wersje PS5 i Xbox Series X|S pojawią się po raz pierwszy.

Little Nightmares teraz w 4K i 60 fps

Enhanced Edition to nie tylko kosmetyczna łatka. To całkowicie odświeżona wersja kultowej przygodówki z widokiem z boku, która zachwyciła graczy oprawą audiowizualną i gęstą atmosferą grozy. Możemy teraz wybrać tryb jakości (lepsza grafika) lub wydajności (więcej klatek), a do tego dochodzą efekty RTX, zaawansowane odbicia w wodzie, gęstsze cząsteczki i światło wolumetryczne.

Ułatwiono też niektóre elementy rozgrywki. Dodano więcej opcji pomocy, by uczynić eksplorację nieco bardziej przystępną, szczególnie dla nowych graczy. Ale spokojnie, klimat pozostał bez zmian: mroczny, niepokojący i jednocześnie dziwnie uroczy.

W grze wcielamy się w Six, dziewczynkę uwięzioną w ogromnym, przytłaczającym statku pełnym zniekształconych, groteskowych dorosłych. By przetrwać, trzeba skradać się, uciekać i wykorzystywać spryt. Zamiast walki mamy tu klimatyczne zagadki środowiskowe, a napięcie nie opuszcza gracza ani na chwilę. Dobrze, że zachowano wszystkie najważniejsze elementy oryginału, od minimalistycznego UI po unikalną narrację bez słów.

Warto jednak pamiętać, że zapisy z oryginalnej wersji gry nie przejdą do edycji ulepszonej. Oznacza to, że zabawę zaczynamy od zera. Ale to chyba dobra okazja, by jeszcze raz zanurzyć się w tym koszmarze.

Dla fanów grozy i nie tylko

Seria Little Nightmares od lat przyciąga zarówno miłośników horrorów, jak i tych, którzy cenią sobie nietypowe, artystyczne podejście do gier. Enhanced Edition może być idealnym pretekstem, by dać tej historii kolejną szansę, zwłaszcza że zbliża się premiera drugiej części, a nowa wersja ma z miejsca zbudować na niej hype.

Jeśli masz już Little Nightmares (2017), nie musisz robić nic. Po 10 października otrzymasz Enhanced Edition za darmo. A jeśli nie masz… cóż, może warto to zmienić przed premierą? Paszcza czeka.

Źródło: MyDealz