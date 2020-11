League of Legends: Wild Rift – wiemy, kiedy wystartuje otwarta beta

Poznaliśmy datę startu otwartej bety League of Legends: Wild Rift w Europie. Fani LoL-a mogą już zacierać ręce w oczekiwaniu na mobilną odsłonę.

Fani gry MOBA od Riot Games prosili o mobilną odsłonę League of Legends od bardzo dawna. Nic dziwnego, że Riot w końcu ugięło się pod naporem próśb i zabrało się za stworzenie Wild Rift, które nieco modyfikuje założenia rozgrywki, ale wciąż przypomina to, co znamy z komputerów.

Do tej pory gra znajdowała się w fazie testów, jednak nie dotarła jak dotąd do Europy. Czas żmudnych oczekiwań dobiegł końca. Riot Games potwierdziło, że otwarta beta League of Legends: Wild Rift wystartuje w naszym kraju już 10 grudnia. Poniżej możecie zobaczyć krótki trailer gry.

Osoby, które mogły dotychczas zagrać w Wild Rift zachwalają produkcję. Całość w pewnym stopniu oddaje to, czego doświadczyć można w grze na PC, jednak porównywanie obu wersji nie jest najlepszym pomysłem.

Na potrzeby gry znacznie zredukowano pulę dostępnych bohaterów. Nowe postacie będą pojawiać się nieco później, kiedy ich mechaniki zostaną przystosowane do sterowania na mniejszym ekranie. W Wild Rift gra się nieco inaczej i jest to zupełnie oddzielna gra, a nie konwersja LoL-a na smartfony.

Riot nie ogłosiło jeszcze czy zagramy w betę LoL: Wild Rift zarówno na Androidzie jak i iOS. Więcej szczegółów mamy poznać już niebawem.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.