Książę w Nowym Jorku 2. Do sieci trafił zwiastun produkcji!

Zwiastun filmu Książę w Nowym Jorku 2 zaostrza apetyt na świetną komedię.

Na łamach portalu pisaliśmy o zdjęciach z filmu, dzisiaj możemy zaprezentować Wam zwiastun. Na ekranie zobaczymy aktorów znanych z pierwowzoru takich jak: Eddie Murphy, James Earl Jones, Arsenio Hall oraz Paul Bates.

Główny bohater części pierwszej Akemm (Eddie Murphy) powraca do Stanów Zjednoczonych, by odnaleźć swojego syna. Prosi go o to bowiem schorowany i sędziwy ojciec. W kontynuacji pojawiają się oczywiście nowi bohaterowie, jedną ze sporych niespodzianek może być postać, którą zagra Wesley Snipes. Do obsady dołączyli też: Rick Ross, Leslie Jones i Tracy Morgan.

Za scenariusz odpowiada Kenya Barris, David Shieffield i Barry W. Blamstein. Film reżyserować będzie Craig Brewer, znany z takich produkcji jak: The Poor & Hungry, Hustle & Flow czy Black Snake Moan. Widowisko obejrzymy na platformie Amazon Prime Video dnia 5 marca 2021 roku. Trzymamy kciuki za powrót Akemma, obyśmy bawili się tak dobrze jak przy pierwowzorze z 1988 roku.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.