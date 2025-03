Nowy zestaw konsola PS5 + gra Astro Bot za 2124,57 zł w Amazonie

Na hiszpańskim Amazonie możecie kupić nowy zestaw konsoli PS5 + gry Astro Bot w niższej cenie, niż docelowo. I to nawet włącznie z wysyłką do Polski!

To jest cena, obok której nie da się przejść obojętnie. No dobra, może i się da, jeśli już macie konsolę PlayStation 5. Jeśli nie – a chcielibyście kupić – to świetna okazja, bo taniej zgarniecie najnowszy oficjalny zestaw od Sony. Konsolę i najlepszą grę 2024 roku kupicie za 2136,64 zł!

W zestawie znajdziecie konsolę PlayStation 5 Slim oraz kod na grę Astro Bot.

Cena zawiera dostawę do Polski za 8 euro.