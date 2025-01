Konsola Nintendo Switch + gra + 12 miesięcy Switch Online za 1289 zł

Czego potrzeba, aby w pełni cieszyć się konsolą Nintendo Switch? No cóż – na początek samej konsoli. Wypadałoby również zainteresować się grami, bo przecież bez nich nawet nie będziemy mieli w co grać. Poza tym jest też abonament Nintendo Switch Online oferujący szereg korzyści, w tym m.in. dostęp do trybów online. Mam dobrą wiadomość – wszystko to kupicie w bardzo tanim pakiecie!

