Świetna klawiatura magnetyczno-mechaniczna Redragon w niższej cenie

do końca promocji

do końca promocji

Czego ten sprzęt nie ma! Gracze otrzymają tu pooling rate na poziomie 8000Hz, dzięki czemu znika ryzyko jakiegokolwiek opóźnienia wejścia w grach. Do tego mówimy o sprzęcie wyposażonym w magnetyczne przełączniki. Pozwalają na dowolną modyfikację czułości klawiszy w zakresie od 0,1 mm do 4 mm z dokładnością 0,1 mm. Wszystko to zamknięte w 60% mechaniku.

Specyfikacja:

Typ: magnetyczno-mechaniczna

Typ podłączenia: USB

Podświetlenie klawiszy: tak

Dostawa zamówień jest darmowa.