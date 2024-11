Kingdom Come: Deliverance 2 z ważną zmianą. Twórcy zdementowali niepokojące plotki o zabezpieczeniach gry

Współczesne systemy zabezpieczeń bywają na tyle uciążliwe, że nawet uczciwi gracze mogą mieć z ich powodu problemy w korzystaniu z gry. Na szczęście w przypadku Kingdom Come: Deliverance 2 będzie inaczej — lepiej. Twórcy zdementowali informacje, jakoby ich gra miała być zaopatrzona w system Denuvo. Wielu graczy odetchnęło z ulgą.

Kingdom Come: Deliverance 2 bez Denuvo. Twórcy potwierdzają

Nie tak dawno, bo w zeszłym miesiącu pojawiła się plotka o wykorzystaniu systemu Denuvo w Kingdom Come: Deliverance 2. Znany system zabezpieczeń wzbudził obawy graczy i to całkiem słuszne. Uciążliwe zabezpieczenie i dodatkowe pożeranie systemowych zasobów to nic przyjemnego, gdy mowa o dość potężnej grze. Na szczęście plotki okazały się być fałszywe. Twórcy potwierdzili, że ich nadchodząca gra nie będzie mieć tego systemu.

I są to świetnie, acz nawet nieco zaskakujące wieści. Głównie dlatego, że wydawca Deep Silver dość często stosował w swoich grach Denuvo właśnie. Tym jednak razem nie nakłonił on deweloperów do wdrożenia takiego systemu w swojej grze.

Premiera drugiej odsłony średniowiecznego RPG już 11 lutego 2025 roku. Tytuł jest jedną z najbardziej wyczekiwanych produkcji przyszłego roku, a ja miałem okazję już w nią zagrać. Przetestowałem demo przygotowane na targowy pokaz na tegorocznym PGA i… jestem zachwycony. Gra zapowiada się jako złożona, zaawansowana i przepiękna produkcja, w której czeka na nas cała masa przygód. Spis moich wrażeń znajdziecie tutaj. Tymczasem pozostaje nam czekać na premierę.

Źródło: dsogaming.com