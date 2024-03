2. sezon The Last of Us z przyblioną datą premiery. Jeszcze sobie poczekamy…

Do sieci przedostały się dane od wiarygodnego insidera. Mówi on, że 2. sezon The Last of Us pojawi się wiosną przyszłego roku.

Zdjęcia do 2. sezonu serialu The Last of Us trwają w najlepsze, a zakończą się w sierpniu. Nie brakuje więc spekulacji co do tego, kiedy można spodziewać się premiery drugiej serii. Jak podał sprawdzony spec od hollywoodzkich przecieków Daniel Richtman, 2. sezon “The Last of Us” będzie miał premierę w marcu lub kwietniu 2025 roku. Tak więc nieco sobie jeszcze poczekamy… Warto jednak zauważyć, że chociaż Richtman okazał się wiarygodnym źródłem w przeszłości, czytelnicy powinni nadal traktować te wiadomości z przymrużeniem oka, dopóki nie zostaną oficjalnie potwierdzone przez HBO.

2. sezon The Last of Us – co już wiadomo?

W 2. sezonie “The Last of Us” powiększy się obsada. Ppojawią się m.in. Young Mazino (“Awantura”) w roli Jessego, Kaitlyn Dever (“Niewiarygodne”) jako Abby i Isabela Merced (“Madame Web”) w roli Diny – postaci niezwykle istotnej dla Ellie (Bella Ramsey). Zobaczymy także Catherine O’Harę (“Schitt’s Creek”) w zupełnie nowej roli. Produkcję będzie można, identycznie jak sezon pierwszy, oglądać na HBO Max. Aby być na bieżąco z doniesieniami ze świata TLoU, warto jak najczęściej zaglądać do serwisu PlanetaGracza.pl. Jeśli poznamy datę premiery drugiego sezonu, możesz być pewien, że poinformujemy Cię o tym bezzwłocznie!

