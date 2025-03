Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC 8GB GDDR6 do zgarnięcia taniej

do końca promocji

Chcecie ulepszyć swój komputer, ale wcale nie chcecie wydawać kilku tysięcy złotych? To dobrze, bo nadal odpowiedni do współczesnych gier model Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC 8GB GDDR6 kupicie taniej.

Promocje na karty graficzne do PeCetów zawsze cieszą się sporym zainteresowaniem, bo to przecież jeden z najważniejszych (i zdecydowanie najdroższy!) komponentów, które muszą spełniać określona wymagania, aby dana gra bez problemu u Was działała.

Specyfikacja:

Układ: GeForce RTX 4060

Pamięć: 8 GB

Rodzaj pamięci: GDDR6

Złącza: HDMI 2.1 – 2 szt., DisplayPort 1.4 – 2 szt.

Dostawa zamówień jest darmowa.