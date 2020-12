8-letni Joseph Deen podpisał kontrakt i zgarnął 120 tys. złotych. Jest e-sportowcem

Chłopak o imieniu Joseph Deen, otrzymał pieniądze z kontraktu i gamingowy komputer.

Za podpisanie umowy z esportową organizacją Team 33, dostał kwotę 33 tysięcy dolarów, zaś PC w jakiego posiadanie wszedł jest wart 5 tysięcy $. Warto dodać, że Joseph (nick Gosu33) trenuje już z esportową drużyną począwszy od 2018 roku.

Dziecko zostało zauważone, gdy spędzało czas przy Fornite. Gdy zaobserwowano potencjał tkwiący w chłopaku, postanowiono wcielić go do zespołu. Tyler Gallagher będący jednym z założycieli Team 33, stwierdził, iż młodzieniec posiada niesamowity talent, a to właśnie młode osoby stanowią przyszłość esportu.

Nie brak internautów, którzy punktują Team 33. Po pierwsze Fortnite to gra skierowana do osób powyżej 12 roku życia, a w przypadku większości turniejów wymagany jest określony wiek (zwykle 16 lat), by móc wziąć udział w zawodach. Pozostaje też pytanie czy granie na turniejach nie wpłynie na jego rozwój i postępy w nauce.

A Wy co o tym myślicie?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.