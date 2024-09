JohnnyBet – międzynarodowa społeczność fanów iGamingu

Portal JohnnyBet to miejsce stworzone z pasji do sportu i rozrywki z nim związanej. W tym miejscu tysiące fanów iGamingu z całego świata mogą rywalizować w konkursach dot. sportu i e-sportu, a także szlifować swoją wiedzę o zakładach online. Aby poszerzać swoją wiedzę i zdobywać umiejętności, członkowie społeczności JohnnyBet mogą także przeczytać artykuły o najlepszych typach na dane wydarzenia sportowe czy zapoznać się z poradnikami, jak rozsądnie i odpowiedzialnie typować. Świadome i odpowiedzialne typowanie to jeden z fundamentów, na jakich zbudowana jest cała społeczność. Poza wiedzą, użytkownik serwisu ma dostęp do interesujących treści sportowych. Przykładem mogą być wywiady ze znanymi piłkarzami przeprowadzone przez dziennikarza Guillema Balagué’a, w których porusza chociażby kwestie różnic między futbolem dziś a kilkanaście lat temu.

Konkursy z nagrodami

Jednym z największych plusów rejestracji w JohnnyBet jest możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach z nagrodami. Należą do nich takie konkursy, jak:

Konkurs Bukmacherski 1×2

Użytkownicy codziennie odpowiadają na pytania dotyczące najpopularniejszych wydarzeń sportowych. Najlepsi walczą o nagrody z cotygodniowej puli 300 €, w tym 100 € dla zwycięzcy tygodnia.

Liga Typerów

Konkurs dla tych, którzy szukają szerokiego wyboru typów zakładów i wydarzeń sportowych do typowania. Odnajdą się tu zarówno miłośnicy typowania wyników piłki nożnej, jak i tenisa, sportów walki i wielu, wielu innych. We wspomnianym konkursie całkowita pula nagród wynosi aż 50 000 €. 30 najlepszych typerów w sezonie wygrywa znakomite nagrody pieniężne, a zwycięzca sezonu otrzymuje aż 15 000 €. Najlepsi typerzy w miesiącu wygrywają także koszulki swoich ulubionych zespołów piłkarskich.

W ramach Ligi Typerów członkowie społeczności JohnnyBet zakładają również ligi prywatne, w których mogą rywalizować w gronie swoich znajomych. Niektóre z tych lig zawężone są do określonych lig i sportów, a także do kuponów z analizami dodawanymi przez uczestników, przewidują również nagrody pieniężne.

Przy okazji dużych turniejów piłkarskich, jak Mistrzostwa Świata, Euro czy Copa America pojawiają się także dodatkowe konkursy z nagrodami.



EA Sports FC

Konkurs dla fanów e-sportu, w którym poprzez rozgrywanie meczów online w popularnej grze uczestnicy walczą o atrakcyjne nagrody pieniężne. Tygodniowa pula nagród wynosi 230 €, a nagrody sezonowe warte są ponad 2000 € (w tym nagrody rzeczowe).



Znajdź Szczęśliwy Symbol

Na członków społeczności czekają na stronach JohnnyBet szczęśliwe symbole. Niektóre z nich, po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, przynoszą dodatkowe nagrody. Spostrzegawczość wynagradza także konkurs Memory Game w okresie świątecznym.

Uczestnik konkursów JohnnyBet nie jest pozostawiony sam sobie – po meandrach iGamingu oprowadzają go wspomniane wcześniej poradniki, starannie dobrane oferty oraz informacje, jak bezpiecznie poruszać się po świecie zakładów sportowych.

​JohnnyBet kod promocyjny

Wszystkie wspomniane konkursy staną się jeszcze lepsze, jeśli użyjesz kodu promocyjnego JohnnyBet. Jeśli wpiszesz specjalny kod w odpowiednim polu podczas rejestracji, możesz otrzymać 5 € za darmo! Kod promocyjny JohnnyBet to JBVIP i jest dostępny dla nowych użytkowników. Zasady tego bonusu są dość proste. Wystarczy użyć kodu promocyjnego JohnnyBet, wziąć udział w konkursie 1X2, a jeśli wygrasz, dodatkowe 5 € zostanie doliczone do Twojej wygranej!

​Międzynarodowa społeczność graczy

Użytkownicy JohnnyBet nie tylko rywalizują ze sobą w konkursach, ale tworzą także wielotysięczną, międzynarodową społeczność graczy. U nas mogą oni publikować własne typy i sprawdzać przewidywania innych graczy. Obserwując prognozy bukmacherskie innych graczy, czytając ich wnikliwe analizy, zapoznając się z poradnikiem typerskim… użytkownicy poszerzają wachlarz swoich umiejętności i stają się rozpoznawalni wśród innych uczestników. Najlepszy typer w sezonie nie tylko wygrywa nagrodę główną, ale uzyskuje tytuł Typera Roku, wyróżniający go wśród użytkowników serwisu.

W JohnnyBet ważna jest nie tylko zabawa, ale i edukacja – przede wszystkim w zakresie odpowiedzialnego typowania. Pomagają w tym nie tylko porady typerskie, ale również śledzenie statystyk, korzystanie z kalkulatora bukmacherskiego (narzędzie pomocne przy wyliczaniu potencjalnego zysku z wygranych kuponów), obserwowanie rankingu bukmacherów i czytanie recenzji ich ofert, które można z powodzeniem znaleźć na stronie.

​Odpowiedzialne podejście do iGamingu

Nietrudno zaobserwować, że użytkownikom, którzy planują poważniej wejść w świat zakładów sportowych, zależy także na promocjach i bonusach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, JohnnyBet prezentuje i objaśnia różnego rodzaju bonusy, a także oferuje korzystne kody promocyjne, które użytkownicy mogą wykorzystać podczas rejestracji u bukmacherów.

Jeżeli użytkownik decyduje się na grę u bukmachera czy w kasynie, to poza legalnością danego podmiotu musi wiedzieć o tym, czy ta marka jest bezpieczna. Te, które recenzuje i rekomenduje JohnnyBet, to firmy sprawdzone na rynku, posiadające odpowiednie zezwolenia od podmiotów krajowych i międzynarodowych.

JohnnyBet do tematów związanych z iGamingiem podchodzi odpowiedzialnie. Użytkownicy znaleźć mogą kody promocyjne do rejestracji wyłącznie u podmiotów legalnie funkcjonującym w kraju użytkownika. Podobnie rzecz ma się do kasyn online, obstawiania gier karcianych czy sportów wirtualnych. Jeśli są one prawnie dopuszczone w kraju użytkownika JohnnyBet, to wówczas będzie się mógł dowiedzieć więcej o sprawdzonych i najlepiej dopasowanych do niego ofertach.

​Wiedza i rozrywka w jednym miejscu

JohnnyBet to zatem idealne miejsce dla fanów sportu rozumianego szeroko: od prognoz wydarzeń poprzez zakłady sportowe, e-sport aż po darmowe konkursy z nagrodami. I to wszystko (a nawet więcej) w jednym miejscu!

