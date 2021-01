Jeden z pionierów PS Plus, PSN, PS Store i PS Now zmienia pracę

Współtwórca PS Plus, PlayStation Network i innych usług sieciowych Sony zmienia pracę. John Kodera przechodzi na inne stanowisko w firmie.

Usługi sieciowe PlayStation mają bogatą i dość skomplikowaną historię. PlayStation Network zadebiutowało w 2006 roku i na początku było dość proste i stosunkowo nierozbudowane. Był to jednak czas, kiedy tego typu platformy jeszcze raczkowały i z czasem Sony zbudowało naprawdę dobrą usługę, która towarzyszy konsolom PlayStation do dziś.

Jednym z jej pionierów był John (a właściwie Tsuyoshi) Kodera, który pracował później nad PS Plus, PS Now i sklepem PlayStation Store. Człowiek ten jest istotną personą w całej korporacji i zdecydowanie wpłynął na jej historię i obecny stan. Kodera był nawet w 2019 przez chwilę prezesem PlayStation, jednak ustąpił ze stanowiska na rzecz Jima Ryana, który piastuje je do dziś. Powodem decyzji była chęć dalszego rozwijania sieciowych usług Sony.

Firma ogłosiła, że Kodera nie będzie już dłużej pracował na swoim dotychczasowym stanowisku. Japończyk będzie od teraz wiceprezesem SIE, ale nie oznacza to, że zrezygnuje z pracy nad usługami sieciowymi firmy. Z opisu jego stanowiska wynika, że nadal będzie bardzo istotną postacią w rozwoju PS Plus, PSN, PS Store i PS Now. Zmiana ta nie powinna więc wpłynąć na aktualny i przyszły obraz znanych nam usług.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.