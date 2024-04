Będzie wyścigowy hit z Polski? Darmowy JDM: Rise of the Scorpion już wkrótce

Lubicie gry wyścigowe, gdzie motywem przewodnim jest driftowanie? To zobaczcie zwiastun JDM: Rise of the Scorpion, który pobierzemy za darmo latem 2024 roku.

Polskie studio Gaming Factory, które pracuje nad JDM: Japanese Drift Master, zapowiedziało darmowy prolog do swoich nadchodzących wyścigów. Co prawda na Steam możemy od dawna pobierać wersję demo gry, lecz deweloper postanowił zaserwować nam kolejną możliwość sprawdzenia gry za darmo. Pobierając JDM: Rise of the Scorpion poznamy bliżej bohaterów produkcji, ponieważ JDM to nie tylko adrenalina na czterech kółkach, lecz również duży nacisk na fabułę.

JDM: Rise of the Scorpion pobierzemy za darmo już wkrótce

Zapowiedziany prolog przedstawi początek historii tytułowego „Skorpiona”, którą podczas rozgrywki zobaczymy w formie mangowego komiksu. Na poniższym zwiastunie możecie zobaczyć, jak to wygląda.

Hatori „Scorpion” Hasashi pochodzi z tradycyjnej japońskiej rodziny. Jest wzorowym uczniem o buntowniczej naturze, popularnym w swoim liceum. Jednak nadmierne oczekiwania rodziców nauczyły go, że każda porażka jest plamą na jego honorze, na którą nie może sobie pozwolić. Zasady, których nauczył się w domu, zabiera ze sobą na tor wyścigowy, gdzie jego arogancja sprawia, że ​​gardzi każdym, kto kwestionuje jego umiejętności.

Hatori to nie jedyny bohater, którego poznamy w prologu. Pojawi się tutaj również Aoi, jego dziewczyna, która jest ogromną pasjonatką motoryzacji. Ayumi to z kolei bogata koleżanka z prywatnej szkoły, która często towarzyszy Hatoriemu w wyścigach. Kaori jest z kolei “artystyczną duszą” z pobliskiej lakierni. Nie mniej ważny okaże się Satoru, z którym Scorpion rywalizuje na torze. Fabuła przedstawiona w prologu jest wprowadzeniem do historii, która będzie kontynuowana w pełnej wersji JDM.

A kogo bardziej interesuje jazda, a nie zawiłości fabularne gry, z pewnością ucieszy się z tego, że Rise of the Scorpion otworzy przed nami dostęp do niewidzianego wcześniej obszaru dema JDM. Deweloper przypomniał również o dynamicznym systemie pogodowym, który dodaje nieprzewidywalny element do wrażeń z wyścigów. Podkreślił, że nagłe ulewy, gęsta mgła czy pogodne słoneczne dni nie tylko zmieniają wygląd świata gry, ale także wpływają na osiągi samochodów. W JDM: Japanese Drift Master znajdziemy również cykl dnia i nocy, co dodatkowo urozmaici wyścigi.

Źródło: Steam, informacja prasowa