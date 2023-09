Jankos dostał od widza ponad 18 milionów dolarów? Dziwna sytuacja na Twitchu

Twitch zna przypadki bardzo dużych donate’ów od fanów, nierzadko przekraczających dziesiątki tysięcy dolarów. Niegdyś, w trakcie charytatywnej transmisji, nawet sam Twitch przelał na dobroczynne cele aż milion dolarów, choć to nie do końca wpłata od widzów. W każdym razie platforma często była miejscem sporych donate’ów, ale to, co dzieje się od jakiegoś czasu, przyćmiewa wszystko inne.

Jankos dostał 18 mln dolarów? No, nie do końca

Polski streamer Jankos w trakcie jednej z niedawnych transmisji z League of Legends dostał donate w wysokości ponad 18 mln dolarów. NIedługo później inny twórca internetowego contentu również mógł liczyć na potężną sumę. Jeżeli domyślacie się, że to jakiś przekręt – gratulacje, bo macie rację. Nikt nigdy takiej kwoty nikomu nie wpłacił, choć transmisje pokazują co innego.

Najwyraźniej niektórzy znaleźli sposób na to, aby „oszukać” Twitcha. W trakcie niektórych transmisji pojawiają się więc donejty na ośmiocyfrowe kwoty, ale żaden ze streamerów nigdy tych pieniędzy nie dostanie. Internauci zastanawiają się, jak to w ogóle możliwe, ale niestety nie zostało to jeszcze rozpracowane. Najwyraźniej istnieje jakaś forma luki, która na to pozwala.

Sama platforma będzie musiała zrobić z tym porządek. Na ten moment Twitch nie odniósł się do sprawy, więc nie wiemy, jak długo naprawa tego problemu może potrwać. Streamerzy powinni jednak wiedzieć, że wielkie donate’y nie są w większości prawdziwe.