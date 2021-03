Jak zwrócić grę na Steam? Instrukcja krok po kroku

Nie wiesz, jak odzyskać pieniądze za grę cyfrową? Z naszym poradnikiem zwrot gry na Steam przeprowadzisz z jednym otwartym okiem.

Nieudany zakup gry na Steam nie jest wcale nadzwyczajnym zjawiskiem wśród graczy. Polegając na recenzjach czy udostępnionych trailerach możemy zbudować mylne zdanie nt. jakości produkcji, czego przykładem jest Cyberpunk 2077. Bywa też, że dopiero po zakupie zwrócimy uwagę na brak polskiej wersji językowej w menu. Nieznajomość obcego języka może utrudnić poznawanie historii i jej bohaterów, co wywoła więcej frustracji niż radości – zastanówcie się dwa razy zanim zamówicie Resident Evil Village.

Czasu niestety nie cofniemy, jednak nasz błąd możemy naprawić. W przeciwieństwie do zewnętrznych sklepów, platforma Steam oferuje opcję zwrotu gry.

Jak zwrócić grę na Steam? Oto instrukcja

Aby dokonać zwrotu na Steam należy zalogować się na konto, na którym została zakupiona gra. U góry z paska menu w aplikacji wybierz zakładkę POMOC TECHNICZNA STEAM. Po kliknięciu wyświetli się nowe okno, gdzie wypełnisz właściwy wniosek o zwrot.

W pomocy technicznej Steam dostępnych jest wiele tematów dotyczących obsługi konta, transakcji, aplikacji. Jeśli grę do zwrotu kupiłeś niedawno, to będzie widoczna w akapicie OSTATNIE PRODUKTY. W przeciwnym wypadku znajdziesz ją pod kategorią GRY, PROGRAMY, ITP.

Po naciśnięciu konkretnego tytułu gry pojawi się nowa lista opcji. W tym miejscu musisz wybrać argument, który będzie stanowił o rozpatrzeniu Twojego zwrotu. O ile gra nie została jeszcze nawet uruchomiona, to warto zaznaczyć, że jest to PRZYPADKOWY ZAKUP. Ten typ zgłoszeń jest najszybszą drogą do odzyskania pieniędzy.

Natomiast, gdy grę zainstalowałeś i odpaliłeś przez Steam, to ciężko już mówić o nieplanowanym zakupie. Wówczas warto wybrać inne uzasadnienie jak np. MOJE OCZEKIWANIA BYŁY INNE.

Po wybraniu któregoś z rozwiązań wreszcie ukaże się wiersz odzwierciedlający główny cel wizyty pomocy technicznej. Bez wahania (no chyba, że chcesz to jeszcze przemyśleć) naciśnij CHCĘ OTRZYMAĆ ZWROT PIENIĘDZY.

To już ostatni krok opisywanej operacji. Wyświetli się docelowy formularz zwrotu, w którym wskażesz metodę refundacji. Dostępnych jest kilka opcji, a w tym zwrot na PayPal, konto bankowe lub kartę płatniczą. Poniżej jest również miejsce na wyjaśnienie powodu zwrotu. Przypadkowego zakupu raczej nie musisz tłumaczyć, ale dodatkowe uwagi mogą być istotne dla obsługi, gdy gierkę już uruchomiono.

Zwrot gry na Steam to prosta sprawa

Upewnij się czy pola zostały dobrze zaznaczone/wypełnione i wymieniony w treści informacji adres email jest właściwy. Na ten adres zostanie wysłane powiadomienie o Twoim zgłoszeniu jak również podjęta przez dział obsługi decyzja o zwrocie. Na koniec naciśnij opcję w ramce WYŚLIJ ZGŁOSZENIE. I wsio!

Teraz pozostaje tylko czekać aż dział obsługi rozpatrzy Twoją sprawę. W zależności od liczby zgłoszeń w danym dniu i przyczyny zwrotu, informację o decyzji otrzymasz w ciągu jednej godziny lub nawet 24h.

Jeśli będzie to decyzja pozytywna gra natychmiast zniknie z Twojej biblioteki, aczkolwiek na pieniądze trzeba poczekać trochę dłużej. Wedle regulaminu środki wrócą na konto do 14 dni w przypadku zewnętrznych metod płatności i do 7 dni, jeśli płaciłeś środkami z portfela Steam.

Jak zwrócić grę na Steam, czyli słów kilka o warunkach

Nie myślcie nawet o tym, że uda Wam się zwrócić każdą grę zakupioną na Steam. Gabe Newell wraz ze swoją ekipą sporządzili konkretne wytyczne dla użytkowników, które nie podlegają żadnym negocjacjom.

Najważniejsze jest pilnowanie terminów. Jeśli od daty zakupu minęło już 14 dni, to szanse na powodzenie misji są bardzo małe. Aby mieć pewność wystarczy zajrzeć do pomocy technicznej i odnaleźć konkretną transakcję.

Twój zwrot rozpatrzą także pod kątem wykorzystywania gry, a raczej jej licencji, z której korzystasz. Zwrot jest możliwy, o ile nie uruchomiono albo łączny czas jej uruchomienia nie przekroczył 2 godzin. Po rozegraniu większej liczby godzin szanse na odzyskanie pieniędzy są praktycznie zerowe.

Valve bardzo rzadko okazuje łaskę poddanym, którzy nie stosują się do zasad zwrotu. Uważajcie więc na to, co kupujecie i jak długo testujecie gierki.

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…