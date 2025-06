Intergalactic od Naughty Dog może mocno skręcić w stronę RPG. Fani już snują teorie

Całe zamieszanie zaczęło się od jednego wpisu na LinkedIn. Były pracownik Naughty Dog wspomniał w swoim profilu, że pracował przy „systemach progresji RPG” do nowej gry studia. Dla fanów to jasny sygnał: Intergalactic może być najbardziej RPG-ową grą w historii Naughty Dog. To nie jest zupełne zaskoczenie. W The Last of Us już mieliśmy przedsmak – rozwijanie umiejętności, ulepszanie broni, crafting. Ale teraz? Wygląda na to, że studio może pójść na całość.

Dodajmy do tego fakt, że Neil Druckmann, szef Naughty Dog, nie ukrywa swojej miłości do Bloodborne i Elden Ring. Jeśli coś miałoby zainspirować ich do stworzenia rozbudowanego systemu walki, eksploracji i rozwoju postaci — to właśnie takie tytuły. Z oficjalnych informacji wiemy, że gra jest już grywalna i, jak twierdzi studio, „niesamowita”. Fabuła ma być najbardziej zwariowaną i kreatywną opowieścią, jaką Naughty Dog kiedykolwiek stworzyło. Zwiastun pokazuje elementy walki wręcz, co jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę — bo przecież system walki wręcz często idzie w parze z RPG-ową głębią.

Trudno nie snuć domysłów. Czy dostaniemy możliwość budowania unikalnych postaci? Wybór uzbrojenia, drzewka umiejętności, a może frakcje i moralne wybory? Wielu graczy porównuje ten potencjał do rozwiązań znanych z God of War czy nawet Mass Effect. Na razie możemy tylko zgadywać. Ale jeśli Naughty Dog naprawdę zamierza połączyć swoją opowieściową maestrię z systemami rodem z najlepszych RPG-ów — to może być coś, o czym długo będzie się mówić.

Źródło: pushsquare.com