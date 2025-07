Indiana Jones może dostać reboot z zupełnie nowym aktorem

Choć Indiana Jones oficjalnie przeszedł na emeryturę razem z Harrisonem Fordem, Disney nie zamierza na długo zamknąć tej marki w sejfie. Według wiarygodnych przecieków, Lucasfilm szykuje reboot kultowej serii. I choć oficjalna zapowiedź może paść dopiero podczas D23 Expo w 2026 roku, pomysł już teraz wywołuje ciarki i to niekoniecznie te dobre.

Reboot serii Indiana Jones wisi w powietrzu

Źródło przecieku, portal The DisInsider, wcześniej jako pierwszy doniósł o Iniemamocnych 3, więc trudno go zignorować. Tym razem informatorzy donoszą, że Lucasfilm zamierza „dać marce chwilę odpocząć”, zanim ponownie wrzuci ją na kinowe tory. To o tyle ciekawe, że ostatnia część, Indiana Jones i artefakt przeznaczenia, była dla Disneya dużą wtopą. Film kosztował 329 milionów dolarów, a zarobił tylko 384, co według Forbesa oznacza aż 134 miliony strat. Nie jest więc zaskoczeniem, że wszelkie plotki o przekazaniu pałeczki postaci granej przez Phoebe Waller-Bridge zostały uciszone. Tak samo jak te o angażu Chrisa Pratta. Ford oficjalnie zakończył przygodę z postacią, a Disney… wreszcie wykazał się powściągliwością. Ale nie łudźmy się, bo reboot i tak nastąpi.

Choć w oczach Disneya Indy to jedna z kluczowych marek poza uniwersum Gwiezdnych Wojen, publiczność może mieć zupełnie inne zdanie. Zwłaszcza że wielu fanów wciąż nie wybaczyło Królestwa Kryształowej Czaszki, a Artefakt Przeznaczenia został po prostu zignorowany przez szeroką publikę. James Mangold, reżyser ostatniego filmu, zasugerował nawet, że widzowie nie chcieli patrzeć na 81-letniego Forda biegającego z biczem.

W erze, gdzie kolejne franczyzy są wskrzeszane z różnym skutkiem, reboot Indiany Jonesa to wyjątkowo ryzykowny ruch. Dla niektórych to świętość, którą powinno się zostawić w spokoju. Dla Disneya to natomiast żyła złota, która jeszcze się nie wyczerpała.

