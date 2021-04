Ubisoft przygotował kolejne rozszerzenie do Immortals: Fenyx Rising. Trzeci dodatek skupi się na losach zupełnie nowego bohatera. Zadaniem Ash jest udanie się do nowego regionu, by odnaleźć i zjednoczyć ze sobą bogów. Premiera DLC już za parę dni.

Jak podaje deweloper, w The Lost Gods przeniesiemy się na Pyrite Island. Nasz bohater został powołany do niebezpiecznej misji, do której zostaliśmy powołani z powodu skłócenia bogów przez Zeusa. Pogodzenie ich ma doprowadzić do przywrócenia równowagi w tamtejszym świecie.

Na drodze stanie mnóstwo wrogich stworów pragnących naszej śmierci. Twórcy dodali do gry zupełnie nowy system walki – niestety, nie znamy jeszcze szczegółów na ten temat.

Autorzy tytułu poinformowali również, że dodatkowe informacje będą podane dosłownie przed samą premierą. Spodziewajmy się w takim razie, że dowiemy się już niebawem kolejnych informacji w tym temacie.

Premiera dodatku Immortals: Fenyx Rising – The Lost Gods

Ubisoft wyznaczył premierę dodatku już 22 kwietnia. W grę zagramy na Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S i PC. Chętnym sprawdzenia produkcji polecamy zapoznanie się z demem, bo klon świetnego The Legend of Zelda: Breath of The Wild także jest warty swojej uwagi.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.