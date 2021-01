Immortals: Fenyx Rising wkrótce otrzyma wersję demo

Wygląda na to, że niedocenione Immortals: Fenyx Rising otrzyma wersję demonstracyjną. Ubisoft przygotowuje dodatkowy środek do promocji gry.

Ubisoft niedawno trochę zaryzykował wprowadzając na rynek zupełnie nową markę. Immortals czerpie garściami z Legend of Zelda: Breath of the Wild, a dodatkowo wrzuca gracza w realia podobne do tych z Assassin’s Creed Odyssey.

Grę niestety spotkał podobny los, co Titanfall 2. Została ona wciśnięta w ten sam okres wydawniczy co inne hity wydawcy – Watch Dogs Legion i Assassin’s Creed Valhalla – co odbiło się na jej popularności. Co ciekawe, gra zbiera bardzo wysokie oceny w recenzjach.

Ubisoft chyba zdał sobie sprawę z błędnej decyzji o przypadkowym uciszeniu premiery Immortals Fenyx Rising i wkrótce doczekamy się wersji demonstracyjnej gry. Wzmianka o niej pojawiła się w europejskim PlayStation Network.

The game Immortals Fenyx Rising ™ – Demo with id CUSA26093 has been added to the PS4 european PSN! pic.twitter.com/wRloiu9S7T — PSN releases (@psnrelease2) January 19, 2021

Informacja ta tworzy jednak sporo niewiadomych. Nie wiemy, czy demo trafi na wszystkie platformy, jaki fragment produkcji zaoferuje, ile będzie ważyć i czy będzie mocno ograniczone.

Możemy się spodziewać, że będzie to ta sama wersja, która była dostępna niedawno ekskluzywnie na platformie Google Stadia. Niewykluczone jednak, że będzie to zupełnie nowa, świeżo zaprojektowana wersja.

Kolejne informacje o wersji demonstracyjnej Immortals: Fenyx Rising powinny pojawić się w ciągu kilku najbliższych dni lub tygodni.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.