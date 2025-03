Pobieracie Assassin’s Creed Shadows? Lepiej przygotujcie sporo miejsca na dysku – gra jest ogromna

Potężny rozmiar Assassin’s Creed Shadows

Przed pobraniem Assassin’s Creed Shadows na dysk PS5 warto zadbać, aby nie zabrakło nam miejsca. W sieci pojawiły się informacje na temat wielkości plików gry w wersji cyfrowej. Chcąc zaopatrzyć się w nie przed premierą, musicie pobrać aż 102 gigabajty danych. Chociaż poprzednie odsłony również należały do dużych, to japońska odsłona jest niekwestionowanym numerem 1.

O rozmiarze plików poinformował profil PlayStation Game Size na portalu X (dawniej Twitter):

🚨 𝗔𝘀𝘀𝗮𝘀𝘀𝗶𝗻'𝘀 𝗖𝗿𝗲𝗲𝗱 𝗦𝗵𝗮𝗱𝗼𝘄𝘀



– 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 102.614 GB

– 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 01.002.103



– 𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓𝒅 ($69.99)

Pre-Load : March 18 (Midnight)

Release : March 20 (Midnight)#PS5 #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/1b7TOxf54W — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 17, 2025

Preload jest już dostępny, a zagranie w grę będzie możliwe jutro – czyli od 20 marca.

Zobacz też: Dlaczego GTA IV to najlepsza odsłona w historii serii? Oto 5 powodów

Czy ktoś z was nadal zastanawia się nad zakupem gry? Jeżeli tak, to mamy dla was coś, co z pewnością pomoże w podjęciu decyzji. Ostatnio na naszej stronie pojawiła się recenzja nowego Assassin’s Creed, w której obszernie wyjaśniono zalety, jak i wady produkcji. Czy Ubisoft dowiózł i sprawił nam coś wyjątkowego? O tym przekonacie się w naszym tekście. Dajcie znać, czy już pobraliście przedpremierowo tej tytuł.

Źródło: playstationlifestyle.net