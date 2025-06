Paczka Humble Choice z dodatkowym rabatem. 8 tanich gier, w tym polska perełka

Jeśli jeszcze nie sięgnąłeś po czerwcowy zestaw Humble Choice, teraz masz idealną okazję. Dzięki kodowi promocyjnemu JUNE25 zapłacisz tylko około 8 euro (czyli około 34 zł). To naprawdę dobra cena jak za pakiet pełen zróżnicowanych gier. Znajdziesz tu od klimatycznego retro-horroru po zwariowaną kooperację.

Humble Choice z rabatem w sam raz na lato

W skład pakietu wchodzi aż osiem tytułów i dwa dodatki. Na pierwszy ogień idzie Warhammer 40,000: Boltgun, brutalny shooter w stylu retro, który zebrał bardzo dobre recenzje. Do tego remastery dwóch klasyków: Legacy of Kain Soul Reaver 1 i 2. Mamy też narracyjne i polskie Nobody Wants to Die, uroczą Tchia, surrealistyczne Dungeons of Hinterberg, rytualny horror Sker Ritual, zabawną kooperację w Biped i spokojną grę o budowaniu przystani w Havendock.

W bonusie dostajesz jeszcze miesiąc dostępu do IGN Plus oraz platformy Boot.dev do nauki programowania. Całość można przypisać na Steamie, więc to nie są żadne wersje trialowe ani tymczasowe.

Promocja obowiązuje z kuponem rabatowym JUNE25, który obniża cenę o 5 euro. Trzeba go wpisać przy finalizacji zamówienia, a dostępny jest tylko przez ograniczony czas. Warto się pospieszyć, bo czerwcowa paczka znika już za kilka dni i raczej nie wróci w tej samej formie.

Źródło: Humble Choice