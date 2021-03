Napady, mroczne średniowiecze i banici. Gameplay z Hood: Outlaws & Legends

W sieci pojawił się świetny gameplay z Hood: Outlaws & Legends. Gra wygląda mrocznie i zapowiada się niezwykle intrygująco.

Kooperacyjne produkcje przeżywają ostatnio renesans. Aliens: Fireteam to tylko jedna z gier PvE zapowiedzianych niedawno i w drodze jest wiele podobnych tytułów. Jeden z nich szczególnie mocno przykuwa uwagę.

Materiał z rozgrywki Hood: Outlaws & Legends

Studio Sumo Digital zaprezentowało nowy zwiastun Hood: Outlaws & Legends. Widzimy na nim kilka urywków rozgrywki i pokaz paru postaci.

Hood to produkcja PvPvE. Gracze biorą w niej udział w napadach, a całość osadzono w średniowiecznym klimacie. Rozgrywka przypomina mi mix Assassin’s Creed Valhalla z Thief, a co więcej, dorzucono do tego motyw kooperacji. Co ciekawe, w trakcie napadu mogą przeszkadzać nam inni gracze. Taka wariacja z pewnością spodoba się osobom lubiącym rywalizację.

Dodatkowo mamy jeszcze urodziwą oprawę. Mroczny, średniowieczny klimat wylewa się z ekranu. Nie uświadczymy tu niestety grafiki z najwyższej półki, ale trudno odmówić jej uroku. Wygląda to po prostu bardzo ładnie.

Twórcy przedstawili umiejętności bohaterów i sposoby na ich wykorzystanie. Każdy bohater ma swoje mocne i słabe strony. Odpowiednie dobranie zdolności może zadecydować o powodzeniu lub porażce misji. Klasyczna rzecz w tego typu produkcjach. Niemniej sama wizja zabawy prezentuje się świetnie.

Gra debiutuje 10 maja i kampania marketingowa rozkręciła się na dobre. Niedługo najpewniej ujrzymy kolejne, podobne materiały. Nagranie nie jest długie i jeśli poszukujecie podstawowych informacji o grze, to sprawdzi się idealnie jako źródło takowych danych. Możecie je obejrzeć poniżej.

Hood: Outlaws & Legends zapowiada się ciekawie

Podobnych produkcji jest na rynku całkiem sporo. Mamy chociażby Payday, jednak w tej produkcji nie ma elementu PvP. Hood prezentuje dość ciekawą wariację na temat znanej rozgrywki, co cieszy.

Ta gra ma spore szanse stać się wielkim hitem. Deweloperzy zadbali o zaawansowany model rozwoju postaci, więc poczucie progresji utrzyma część graczy przed monitorami. Jeśli poszukujecie nietypowej produkcji do kooperacji, to warto mieć Hood na oku.

Dodatkowo za tytuł odpowiada Sumo Digital, które możecie kojarzyć z Little Big Planet 3 i świeżutkiego Sackboy: A Big Adventure. To doświadczony zespół, który ma na swoim koncie wiele udanych produkcji. Oby udało im się podtrzymać dobrą passę.

Hood: Outlaws & Legends zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series. Grę możecie dodać do listy życzeń Steam w tym miejscu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.