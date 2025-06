Just Cause 5 powstawało. Seria najwyraźniej szybko nie powróci

Just Cause 5 mogło powstawać… ale projekt skasowano. Wszystko wskazuje na to, że Rico Rodriguez jednak nie wróci tak szybko.

Nowe informacje sugerują, że prace nad JC5 rzeczywiście ruszyły i to już kilka lat temu. Niestety, projekt miał zostać anulowany w 2023 roku. Dla fanów serii to mocno rozczarowująca wiadomość, zwłaszcza że od premiery ostatniej odsłony minęło już sporo czasu.

Sumo Digital zamiast Avalanche dla Just Cause?

Jak wynika z profilu byłego pracownika Sumo Digital, studio miało zajmować się grą przez dwa lata, od 2021 do 2023. Konkretnie chodzi o byłego team leada odpowiedzialnego za systemy pojazdów. To właśnie ten trop rzuca nieco światła na to, co się mogło dziać za kulisami serii. Co ciekawe, nie byłoby to klasyczne Just Cause od Avalanche Studios, dotychczasowych twórców wszystkich głównych części. Wygląda na to, że Square Enix, właściciel marki, zlecił projekt Sumo Digital, być może w ramach outsourcingu lub współpracy. Avalanche od 2021 roku jest przecież zajęte grą Contraband, więc ich ewentualne zaangażowanie w Just Cause 5 jest raczej mało prawdopodobne.

Doniesienia pasują do wcześniejszych ogłoszeń o pracę w Sumo. Już w 2021 roku szukano ludzi do pracy nad „uznaną grą AAA w otwartym świecie”. Można więc sensownie założyć, że chodziło właśnie o Just Cause 5. Powód anulowania projektu nie jest jasny, choć warto pamiętać o przejęciu Sumo Group przez Tencent w 2022 roku. Tego typu zmiany właścicielskie często wpływają na priorytety projektowe.

Choć wieści o anulowaniu projektu brzmią jak gwóźdź do trumny, nie wszystko stracone. Square Enix co prawda od dawna milczy na temat przyszłości marki, ale wcześniej, w 2022 roku, oficjalnie potwierdzono, że nowa gra z serii jest w produkcji. Co więcej, kilka miesięcy temu pojawiła się informacja, że Aaron Rabin (scenarzysta m.in. Jacka Ryana) pracuje nad filmową adaptacją Just Cause.

