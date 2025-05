Hollow Knight: Silksong będzie grywalne za kilka miesięcy. Jednak nie w formie, której chcemy

Poznaliśmy dzisiaj dokładną datę premiery gry Grand Theft Auto VI. Kto będzie następny w kolejce? Zapewne oczy wielu graczy zwracają się w tym momencie w kierunku studia Team Cherry. Hollow Knight: Silksong to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji ostatnich lat, a czekamy na nią już całkiem długo. Od jakiegoś czasu nadzieje na ujawnienie terminu debiutu rosną, ponieważ w sieci pojawia się coraz więcej dowodów na to, że, no, coś na pewno się zbliża. Ba, teraz okazuje się, że produkcja jeszcze w tym roku będzie grywalna.

Hollow Knight: Silksong grywalne już za kilka miesięcy. Ale…

No, problemem może dla większości okazać się forma. Zgodnie z najnowszymi informacjami, Silksong pojawi się bowiem w australijskim muzeum. A konkretniej w ACMI, czyli w Autralijskim Centrum Kultury Ekranowej, już 18 września 2025 roku. Gra będzie częścią ujawnionej niedawno wystawy pod tytułem Game Worlds, która zaprezentuje 30 niezapomnianych gier wideo, począwszy od globalnych hitów pokroju World of Warcraft, poprzez The Sims czy Neopets, a skończywszy właśnie na wyczekiwanym Silksongu.

Wystawa ma obejmować setki sprite’ów z gry, a także analizę mechanik walk z bossami oraz główną atrakcję, czyli grywalną wersję demonstracyjną. Trudno jednak stwierdzić, co właściwie to ogłoszenie oznacza dla faktycznego ujawnienia dnia premiery sequela. Według plotek Silksong ma pojawić się podczas Xbox Games Showcase w dniu 8 czerwca. Na razie jednak nic nie jest niestety w tej kwestii pewne czy potwierdzone.

Silksong ma pojawić się jeszcze w tym roku. Gra zadebiutuje na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, jak również Nintendo Switch i Nintendo Switch 2.

Źródło: GameRant