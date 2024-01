Tona zawartości i zupełnie nowy zamek do Heroes of Might and Magic III już dostępne do pobrania za darmo

Największy obecnie mod do Heroes of Might and Magic III stale się rozwija. Horn of the Abyss dostało teraz zupełnie nowy zamek, postacie i nie tylko.

Jeżeli nadal gracie po sieci w Heroes of Might and Magic III (a nawet offline, a co tam!), z pewnością kojarzycie wielką modyfikację Horn of the Abyss. Powstający od wielu lat mod doczekał się sporej aktualizacji, która dodaje tonę zawartości. To spora niespodzianka dla fanów. Wcześniej twórcy obiecywali, że na wieści w jej sprawie będziemy musieli czekać nawet przez parę kolejnych miesięcy.

Heroes of Might and Magic III z gigantyczną aktualizacją

HotA, jak opisują twórcy na oficjalnej stronie, zadebiutowało w wersji 1.7.0. Wraz z łatką, do gry trafił nowy zamek, a w zasadzie fabryka – wzorowane na steampunkowej myśli technologicznej Factory. Początki tego projektu sięgają aż 2008 roku, lecz ze względu na wiele problemów, ambicje twórców i rosnącą skalę moda, możliwe powstanie Factory przemilczano przez wiele lat. Oczekiwanie w końcu się skończyło, a nowy zamek nie tylko wygląda świetnie, ale i oferuje sporo nowych jednostek i bohaterów.

Wzorem steampunku, w fabryce znajdziemy inżynierów, jeźdźców mechanicznych jednostek i wynalazców. Zagramy dystansowymi niziołkami, wielkimi i potężnymi stalowymi maszynami, a nawet gigantyczne Dreadnoughty. Znalazło się też miejsce na autorską wersję smoków i nowych bohaterów – Najemników (klasa wojowników) oraz Wynalazców (klasa magów).

W grze pojawiła się także nowa kampania Forged in Fire traktująca o losach Henrietty. Nowość starczy nam na osiem mapek z „trudnym” poziomem. Twórcy na stronie opisują także inne poprawki i nowości w łatce. Pełen opis zmian znajdziecie w tym miejscu. Twórcy zadbali o zmiany balansu rozgrywki, dodanie możliwości żeglowania po błękicie nieba, edytor kampanii, siedem nowych scenariuszy, zmiany w PvP oraz mnóstwo mniejszych i większych ulepszeń.

Nowy zamek i aktualną wersję Horn of the Abyss pobierzecie z tego miejsca.