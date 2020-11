Serial Halo ma zostać znacząco przebudowany

W zadaniu mają pomóc twórcy serii Star Trek. Serial Halo czeka sporo zmian.

Dziennikarze z The Vulcan Reporter (źródło) informują, że scenariusz ma zostać przekomponowany. Niezbędne będzie zrobienie nowych zdjęć oraz ponowne sfilmowanie pewnych scen. Z pracy nad projektem zmuszony jest również zrezygnować M.J. Bassett, ze względu na natłok obowiązków. Wiemy natomiast, że ekipa by skończyć prace uda się do Ontario, a także do stolicy i największego miasta Węgier – Budapesztu.

W rolę Master Chiefa ma wcielić się Pablo Schreibera. Poza tym na ekranie zobaczymy m.in. takich aktorów jak: Natascha McElhone, Shabana Azmi, Olive Gray, Danny Sapani i Bokeem Woodbine. Premiera ma odbyć się wiosną 2021 roku. Miejmy nadzieję, że koronawirus nie pokrzyżuje planów twórcom.

Serial Halo wzorowany jest na serii gier komputerowych pod tym samym tytułem. Pierwsze odsłony były tworzone przez Bungie, a następnie Ensemble Studios oraz 343 Industries. Cykl produkcji reprezentuje gatunek strzelanek pierwszoosobowych, w których elitarny odział żołnierzy mierzy się z rasą obcych.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.