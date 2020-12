Halo Infinite – wiemy, kiedy zadebiutuje. Rzut oka na mapę multiplayer

W końcu poznaliśmy przewidywany okres premiery Halo Infinite. Twórcy podzielili się nowymi informacjami o grze i zaprezentowali jedną z map multiplayer.

Nowe Halo ma za sobą bardzo trudną i długą drogę. Do tej pory gra zaliczyła już kilka przesunięć i napotkała wiele problemów, które najwyraźniej udało się już rozwiązać.

Mimo to, gracze do tej pory nie poznali nowej, przewidywanej daty premiery. O ile twórcy wciąż nie podzielili się dokładnym terminem, to ogłosili, że Halo Infinite zadebiutuje jesienią 2021 roku. Dodatkowo deweloperzy zdradzili kilka istotnych informacji o samej grze.

343 Industries postanowiło wziąć sobie krytykę graczy do serca i zabrało się za usprawnienie oprawy wizualnej. Do tej pory ulepszono między innymi globalne oświetlenie, okluzję otoczenia i cieniowanie. Do tego dochodzi jeszcze kilka innych poprawek, które trafią do finalnej wersji produkcji.

Dodatkowe kilka miesięcy zdecydowanie pomoże deweloperom w dokończeniu gry. To mimo wszystko jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów przyszłego roku i Microsoft zrobi wszystko, aby dostarczyć produkt, który zadowoli większość graczy.

Na dokładkę twórcy pokusili się o zaprezentowanie jednej mapy z trybu multiplayer, która swoją drogą wygląda naprawdę dobrze. Możecie ją zobaczyć poniżej.

Halo Infinite będzie dostępne na PC, Xbox One i Xbox Series X oraz S.

