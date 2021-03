GTA Vice City w wersji „uncut”. Wkrótce picie, hazard i randkowanie

Nowa wersja moda przywraca wyciętą przez Rockstar zawartość. Modyfikacja odtworzy elementy jakich pozbyto się w toku produkcji GTA Vice City.

Wersja 3.5.6 moda, za którą odpowiada KalvinMDB wzbogaci grę o dialogi czy budynki, które dotychczas nie znalazły się w oryginalne. Z kolei zapowiadana edycja 4.0, wprowadzi nowe bronie (paralizator elektryczny, granatnik) oraz takie aktywności jak: picie, hazard i randki. Możemy się również spodziewać nowych utworów w stacjach radiowych (źródło).

GTA Vice City i mody

Do wydanej w 2002 roku gry GTA Vice City ukazało się wiele interesujących modyfikacji. Na łamach naszego portalu pisaliśmy m.in. o AI Enhanced Textures for Vice City, której celem było zwiększenie szczegółowości tekstur. Jednocześnie mimo podmienienia 1364 tekstur, zachowany został oryginalny wygląd gry (zobacz więcej). Inny bardzo ciekawy mod wprowadza do GTA V miasto znane z Grand Theft Auto: Vice City. Trzeba przyznać, że trójwymiarowe modele neonów, efekty odbić na szybach i działające sygnalizacje robią wrażenie. Chociaż autorski projekt nie pozwala rozegrać kampanii znanej z oryginału, to i tak prezentuje się imponująco (więcej informacji tutaj).

Wiele elementów rozpisanych w trakcie planowania gry, zostaje z czasem zmodyfikowanych. Niejednokrotnie brakuje środków, czasu lub też deweloperzy dochodzą do wniosku, że określone aspekty produkcji mogą najlepiej nie współgrać z całością. Chociażby z GTA San Andreas skasowano wiele broni i pojazdów, a również misji. Pierwotnie CJ miał jeździć na desce, którą w dowolnym czasie protagonista mógłby wziąć do rąk, by okładać nią przeciwników. Rozbudowana miała być także walka o dzielnice, a w ramach dodatkowego zarobku moglibyśmy się pałać rozwożeniem pizzy czy holowaniem pojazdów.

Po wielu wspomnianych elementach pozostały jedynie wzmianki w kodzie, ale miłośnikom serii udało się odtworzyć z gry element, o którym twórcy woleliby zapomnieć. Mowa o minigrze zatytułowanej Hot Coffee w której pojawia się seks. Carl Johnson korzystając z możliwości zaproszenia jednej z sześciu dziewczyn randkę, może zaprosić je do domu na kawkę. W ten sposób dochodzi do zbliżenia między postaciami, co wywołało swego czasu olbrzymie kontrowersje. W rezultacie głos podnieśli m.in. politycy, krytykując grę. Prym wiódł w tym Jack Thompson pochodzący z Florydy.

Jedno jest pewne. Elementy, które ujrzą światło dzienne dzięki wspomnianemu modowi do GTA Vice City na pewno nie wywołają tak silnych emocji.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.