GTA VI w 60 fpsach tylko na jednej konsoli. To efekt współpracy

Najnowszy przeciek sugeruje, że GTA VI w pełni wykorzysta moc PS5 Pro i to właśnie na tej konsoli zagramy w 60 klatkach na sekundę. Zwykłe PS5? Niestety, bez szans na taki poziom płynności. Co więcej, to ponoć efekt specjalnej współpracy między PlayStation a Rockstarem, która ma mocno wpłynąć na marketing gry.

GTA VI i PS5 Pro to duet doskonały?

Według insidera o pseudonimie Detective Seeds, tylko PS5 Pro zapewni stabilne 60 fpsów w GTA VI, a gra zaoferuje kilka opcji graficznych specjalnie dla tej konsoli. Co ciekawe, w projekt zaangażowani są również inżynierowie Sony, którzy pomagają Rockstarowi zoptymalizować grę pod nowy sprzęt. Wszystko to wpisuje się w umowę marketingową między firmami. Stąd można się spodziewać zestawów konsola + gra już przy premierze.

Warto pamiętać, że premiera GTA VI została zaplanowana na maj 2026 roku. Tylko najwyraźniej nie jest to jedyna gra, którą w najbliższym czasie (czyli tak około roku) szykuje Rockstar Games. Sony ma również wspierać optymalizację innych tytułów tworzonych przez Rockstar na potrzeby PS5 Pro. Czyżby chodziło o oczekiwane ulepszenie graficzne dla Red Dead Redemption 2?

Taki układ może nie spodobać się właścicielom zwykłej wersji PS5. Jeżeli nowe GTA rzeczywiście tylko na Pro będzie działać w 60 fpsach, wielu graczy może poczuć się pominiętych. Szczególnie że oczekiwania wobec tytułu są gigantyczne – mowa przecież o największej premierze w historii rozrywki, która według szacunków może wygenerować aż 8 miliardów dolarów w pierwszy weekend.

Rockstar podobno szykuje grę o niespotykanej skali: ponad 700 budynków do eksploracji, 96-osobowe serwery i rozmach, jakiego nie widziano nigdy wcześniej. Tylko czy będzie nam dane doświadczyć tego w pełni na każdej konsoli? No i co z wersją PC?

