PS5 poci się przy Death Stranding 2, więc gracze boją się, że przy GTA VI wybuchnie

Premiera Death Stranding 2 przyniosła nie tylko podziw dla grafiki, ale też… ostrzeżenia o przegrzewaniu się konsol PlayStation. Coraz więcej graczy zgłasza problemy, a to rodzi obawy, jak poradzi sobie konsola z nadchodzącym GTA VI. Zwłaszcza że mówimy o potencjalnie jednej z najbardziej wymagających gier w historii.

Death Stranding 2 topi PS5, a GTA VI?

Według graczy, Death Stranding 2 potrafi doprowadzić PS5 do granic możliwości. Konsola ostrzega przed przegrzaniem nawet wtedy, gdy jest nowa i czysta, a najczęściej problem występuje przy włączaniu mapy. Choć normalna rozgrywka też czasem powoduje wzrost temperatury, to właśnie nagłe obciążenia wyraźnie podbijają zużycie zasobów. To nie pierwszy taki przypadek. Podobne problemy pojawiały się przy premierach Black Myth: Wukong i Final Fantasy XVI. Sygnał jest jasny – PS5 zbliża się do technicznego sufitu.

Na tym tle GTA VI wygląda jak kolejny krok w nieznane. Gra zapowiadana jako najbardziej zaawansowany projekt Rockstara ma zawierać tłumy NPC, rozbudowaną fizykę, dynamiczne systemy i grafikę na najwyższym poziomie. W przeszłości seria miała problemy z płynnością. Przecież nawet GTA IV na PS3 potrafiło klatkować. Wszystko wskazuje na to, że GTA VI może pójść tą samą drogą – nie z powodu decyzji artystycznych, ale ograniczeń sprzętowych.

PS5 Pro co prawda radzi sobie lepiej, ale niektórzy użytkownicy również zgłaszają problemy z DS2. Eksperci, jak Richard Leadbetter z Digital Foundry, jasno mówią – to nie grafika, a CPU jest wąskim gardłem. Bez zmiany procesora nie ma szans na stabilne 60 klatek w najbardziej wymagających tytułach.

Oczywiście dla wielu graczy 30 fpsów to nie koniec świata. Ale jeśli towarzyszyć temu będzie spadek jakości tekstur i rozdzielczości, to końcowe wrażenia mogą mocno odbiegać od oczekiwań. Death Stranding 2 pokazał, że PS5 już teraz ma problem z temperaturą i wydajnością. A GTA VI dopiero nadciąga i wygląda na to, że będzie jeszcze większym wyzwaniem.

