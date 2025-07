Next-genowa aktualizacja do Red Dead Redemption 2 już pewna. Powtarza się sytuacja z GTA V

Społeczność Reddita wyłapała ciekawą zmianę na stronie Rockstar Support. Przez kilka godzin widoczna była tam opcja „Online Migration” dla Red Dead Online. Brzmi niepozornie, ale niemal identyczna kategoria pojawiła się kiedyś przy okazji przenoszenia danych z GTA V na PS5 i Xbox Series X/S, przed wydaniem Enhanced Edition.

Red Dead Redemption 2 na obecną generację

Wpis został szybko zarchiwizowany i zniknął z portalu, ale i tak wzbudził ogromne emocje. Jeden z użytkowników zgłosił się do supportu, by potwierdzić, czy to błąd, czy może coś większego. Niestety, odpowiedź była dość typowa i niewiele wyjaśniła. Jednak dla wielu fanów to i tak już wystarczy. Skoro podobna procedura towarzyszyła ulepszonej wersji GTA V, to w grę może wchodzić remaster Red Dead Redemption 2 dla PS5 i Xbox Series.

Nie da się ukryć, że gra aż się prosi o nową edycję. Choć RDR2 wciąż wygląda świetnie, to natywna wersja na konsole nowej generacji przyciągnęłaby graczy z powrotem do tego świata. A skoro i tak plotki o wydaniu ulepszonej edycji gry nie umarły, to kolejny ruch w tym kierunku wydaje się sensowny. Szczególnie, że niedawno tytuł otrzymał pierwszą od dawna tak dużą aktualizację.

Gracze od dawna domagają się aktualizacji – chociażby trybu 60 fpsów – więc może wreszcie ich modlitwy zostaną wysłuchane. Rockstar na razie milczy, ale nadzieje rozpalone przez ten jeden wpis już żyją własnym życiem.

Źródło: Reddit