GTA The Trilogy The Definitive Edition nie dla wszystkich na PC. Rockstar może postawić na jedną platformę

GTA The Trilogy The Definitive Edition może okazać się grą ekskluzywną wyłącznie dla platformy od Rockstar Games. Deweloperzy nie wskazują na to, czy gra trafi na Steam lub Epic Games Store.

Nowe-stare GTA mogą okazać się dla wielu fanów marki najlepszym powrotem do przeszłości, jakiego mieli okazję ostatnio doświadczyć. No, a przynajmniej ci, których nie odrzuci brak powszechnej dostępności.

GTA The Trilogy The Definitive Edition nie dla Steam i EGS?

Odkąd oficjalnie pokazano pierwszy trailer odświeżonych wydań trzech pierwszych trójwymiarowych części serii Grand Theft Auto, doczekaliśmy się prawdziwego zasypania informacjami. Twórcy przedstawili oficjalne wymagania sprzętowe i… cenę gier.

Ta ostatnia w kontekście istotnie kosmetycznych poprawek (a przynajmniej na razie, czekamy na gameplay) wygląda na dość wygórowaną. Z drugiej jednak strony mamy tutaj trzy produkcje, które swego czasu zmieniły całą branżę. Chętnych i tak z pewnością nie zabraknie. O ile tylko zaakceptują fakt, że nie zagrają ani na Steam, ani na Epic Games Store.

Warto pamiętać, że są to na razie niepotwierdzone oficjalnie informacje. Wiele jednak wskazuje, że GTA The Trilogy The Definitive Edition w wersji na PC ukaże się wyłącznie na platformie Rockstar Games Launcher.

Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition zawiera definiujące gatunek Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas razem – każda z nich ulepszona dla nowej generacji i dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One i PC poprzez Rockstar Games Launcher. Rockstar Games

W słowach twórców nie znajdziemy nawet wzmianki o EGS czy Steam, dzięki czemu możemy zgadywać, iż zremasterowana trylogia ominie te platformy. Dla fanów posiadania wszystkiego w ramach usługi nie jest to dobra wiadomość. Wydaje się też dość dziwna, w końcu GTA V, a nawet RDR2 na premierę dostępne były w wielu różnych sklepach cyfrowych. No cóż, być może Rockstar zdecyduje się wystosować konkretne oświadczenie w tej sprawie i rozjaśni nieco sytuację. Istnieje też spora szansa, że wersje dla pozostałych platform dla graczy pojawią się później, po premierze.