GTA Online. The Cayo Perico Heist to największa i darmowa aktualizacja

Dodatek pozwoli Wam przenieść się na wyspę The Cayo Perico Heist w grze GTA Online.

The Cayo Perico Heist to jedno z najbardziej strzeżonych miejsc w regionie. Uzbrojona po zęby ochrona pilnuje kilogramów złota, dzieł sztuki oraz niezliczonej ilości gotówki. Naszym zadaniem będzie obrabowanie egzotycznego miejsca i bezpieczny powrót do Los Sanstos.

Rozszerzenie ma zapewnić sporo nowości, takich jak: pojazdy, bonusowe stacje radiowe z ponad setką piosenek czy taktyczne uzbrojenie. Napadu będzie można dokonać w pojedynkę lub przy współudziale trójki kompanów. Naszą bazą wypadową, ma być zaś łódź podwodna. Twórcy przyszykowali więc kolejne zadanie dla wszystkich entuzjastów produkcji, którzy zdążyli już uwolnić szpiega z więzienia Bolingbroke i uratować świat przed megalomańskim miliarderem.

Premiera dodatku do GTA Online została zaplanowana na dzień 15 grudnia bieżącego roku. Wkrótce na stronie sandoboksa powinny znaleźć się dodatkowe informacje o tytule.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.