YouTuber Betaz wzniósł postaci z gier z otwartym światem wysoko ponad mapę i obserwował ich upadki. Kto miał najtwardszy zad?

W eksperymencie wzięli udział główni bohaterowie GTA III, Vice City, San Andreas, GTA IV, Cyberpunka 2077 i Mafii II. W Vice City, San Andreas, GTA IV i V istnieje możliwość wzniesienia się wysoko ponad chmury za pomocą środka transportu. Natomiast w GTA III, CP 2077 i Mafii II trzeba już było zastosować odpowiednią modyfikację, by wysłać postaci w kosmos.

Z konkurencji wychodzą cało tylko Tommy z Vice City i CJ z San Andreas (ten drugi wyłącznie w przypadku, gdy ma pełny pasek zdrowia w momencie zetknięcia się z gruntem). W przypadku reszty upadek kończy się bardzo źle. Franklinowi z GTA V nie pomaga nawet pojawiający się od czasu do czasu spadochron. I co ciekawe, Vito z Mafii II wpada po drodze do jednego z mieszkań – kto by się przejmował jakimś dachem.

W większości gier biorących udział w eksperymencie widać zakrzywienie horyzontu (lub przynajmniej coś, co można tak nazwać), gdy bohaterowie docierają do kosmosu. Jest to niezbity dowód na to, że ziemia jest okrągła – gdyby jeszcze ktoś miał w tej kwestii wątpliwości.