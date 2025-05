Gry za darmo na weekend. Aż 5 różnorodnych produkcji na kilka platform

Weekend pełen akcji – 5 gier do ogrania za darmo. Strzelanki, survivale i menadżer piłkarski do sprawdzenia bez opłat nie tylko w ramach Xbox Free Play Days.

Gracze nie mogą narzekać na nudę. Microsoft i kilku wydawców postanowili zorganizować weekend pełen darmowego grania. Dzięki Free Play Days i specjalnym wydarzeniom od Activision i Ubisoftu, na różnych platformach można przetestować aż pięć ciekawych tytułów, bez żadnych kosztów.

Gry za darmo na weekend dla każdego

W ramach standardowej oferty Free Play Days, użytkownicy Xboxa mogą już wskakiwać do takich gier jak ARK: Survival Ascended, Football Manager 2024, Killer Klowns from Outer Space: The Game, Call of Duty Black Ops 6 oraz The Division 2. Część z nich to pełne wersje, inne oferują dostęp tylko do wybranych trybów. I tak jest w co grać.

Killer Klowns from Outer Space: The Game (29 maja – 1 czerwca)

(29 maja – 1 czerwca) Ark: Survival Ascended (29 maja – 1 czerwca)

(29 maja – 1 czerwca) Football Manager 2024 Console (29 maja – 1 czerwca)

(29 maja – 1 czerwca) The Division 2 (do 3 czerwca)

(do 3 czerwca) Call of Duty: Black Ops 6 tryby wieloosobowe i Zombie (od 30 maja do 3 czerwca)

Warto zaznaczyć, że to nie tylko oferta dla graczy na konsolach Microsoftu. Call of Duty: Black Ops 6 z okazji startu 4. sezonu zawartości można ograć za darmo również na PS5, PS4 oraz PC. Możecie zacząć zmagania w trybach multiplayer i zombie. Kampanii singlowej nie ma, ale i tak zabawy jest pod dostatkiem.

Z kolei Ubisoft zaprasza wszystkich (niezależnie od platformy) do darmowego testowania The Division 2. Weekendowa akcja potrwa do 2 czerwca i związana jest z premierą nowego dodatku. To dobry moment, by sprawdzić grę i zdecydować, czy warto w nią inwestować. Zwłaszcza że tytuł jest obecnie w promocjach w wielu sklepach.

Jeśli więc szukasz planów na weekend i masz wolne miejsce na dysku, to jest ku temu świetna okazja. Gry są już dostępne, wystarczy je pobrać i odpalić. A może któraś z nich wciągnie cię na dłużej?

Źródło: True Achievements