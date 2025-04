Wielka wyprzedaż na itch.io. Aż 12 pozycji do zgarnięcia za darmo, normalnie trzeba płacić

Na itch.io ruszyła promocja „FREE!” od StarSystemStudios, w ramach której do 15 czerwca 2025 roku można zgarnąć za darmo aż 12 gier. Wystarczy wejść na stronę wyprzedaży, kliknąć „Add to collection” przy interesującym tytule i przypisać go do swojego konta – gry zostają na zawsze.

Gry za darmo w ramach mega akcji

Wśród dostępnych tytułów znajdziemy m.in. HuH: and the adventures of something – platformówkę, która sama siebie określa jako „najlepsza gra, jaka kiedykolwiek powstała”. Miłośnicy akcji mogą sięgnąć po Buried Chambers lub Total Madness, a fani rytmicznych wyzwań powinni sprawdzić Pew Pew Rocket. Dla tych, którzy lubią survival, dostępna jest gra Ace Of Space.

Jeśli preferujesz strategię, do wyboru są Apple Pop oraz Defence War. Jest również The Orb Chambers Remastered i Twig & Flipper, czyli propozycje dla fanów klasycznych platformówek. Nie zabrakło też czegoś dla miłośników dynamicznych przygód w klimatach RPG – The Quest for Achievements: Remix oraz Never Going Home, które łączą elementy roguelike i strzelanki. Na deser czeka The house with too many zombies in it – tytuł, który mówi sam za siebie.

Wszystkie gry są dostępne za darmo tylko przez ograniczony czas, więc warto się pospieszyć. To świetna okazja, by poszerzyć swoją bibliotekę o różnorodne tytuły indie bez wydawania ani grosza. Więcej informacji oraz pełną listę gier znajdziesz na stronie promocji itch.io.

Źródło: itch.io