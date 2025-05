Do zdobycia za darmo 3 gry, w tym dwie części serii o toalecie, która zeżre Wasze… sami wiecie co

„Straszna toaleta zeżre Wasze d” – czytamy w dumnym opisie gry za darmo. Łącznie do zdobycia są 3 pozycje, z czego 2 są aż tak dziwaczne.

Na platformie itch.io wystartowała promocja, w której możecie zdobyć trzy gry zupełnie za darmo. Jeśli cenicie oryginalne pomysły oraz odrobinę absurdu, to jest doskonała okazja, aby wzbogacić swoją bibliotekę gier bez wydawania ani grosza.

Gry za darmo, ale to dziwne rzeczy

Oferta „Support the Dev!” od samodzielnego, niezależnego twórcy TheThil obejmuje trzy tytuły rozdawane gratis. Dwa z nich to dwie części serii Strange Toilet, a jako dodatek dostajemy kolejny horror, ale w nieco… bardziej stonowanym wydaniu.

Aby dodać je do kolekcji, wystarczy założyć darmowe konto na itch.io, przejść na stronę promocji i kliknąć „Pobierz lub przypisz do konta” przy każdej z pozycji – bez potrzeby płacenia, a nawet podawania danych. Wszystkie trzy tytuły dostępne są zupełnie za darmo aż do 1 czerwca 2025 roku, więc trochę czasu na ich zdobycie macie.

Warto zaznaczyć, że akcja cieszy się sporą popularnością, a wielu graczy docenia wysiłek solo-developera. Cała akcja ma na celu wsparcie twórcy i finansowanie remastera Strange Toilet 2, co zaskakująco się udaje. Jak dotąd zebrano 79,53 USD na cel 100 USD, a w akcji wzięło udział 68 osób ze średnią wpłatą 1,17 USD. Niby niewiele, ale cel też niewielki – ewidentnie ludzie chcą dostać nowe wydanie gry o złotej toalecie, która zjada… wiecie co.

Źródło: Itch.io