Grajcie za darmo na Steam. Dwie udane pozycje do ogrania, w tym przerażający horror

Lubicie gry za darmo, prawda? Ja też, ale czasami można bez problemu zyskać dostęp do danej produkcji na zawsze, a czasami… tylko na jakiś czas. Tak jest właśnie teraz. Na Steam wystartował nowy weekend darmowego grania. W jego ramach nie będziecie musieli płacić za dwa tytuły. Oferta obowiązuje jednak tylko i wyłącznie do 11 grudnia, do godziny 19:00, więc radzę się pospieszyć.

Steam znów oferuje gry za darmo do sprawdzenia i tym razem mowa o bardzo ciekawych pozycjach – GTFO i Chivalry 2. Obydwie to bardzo ciepło przyjęte przez graczy i krytyków produkcje sieciowe. I choć zabawa ze znajomymi jest zawsze lepsza, nie musicie nikogo namawiać, bo bez problemu znajdziecie chętnych do gry. Szczególnie w Chivalry 2, oferującym przeglądarkę aktywnych serwerów!

GTFO to z kolei kooperacyjny horror i to z tego „najlepszego” sortu. Twórcy oferują możliwość przeprowadzania misji w podziemnym kompleksie dla maksymalnie czterech graczy. Coś jednak poszło tam nie tak i oczywiście wszędzie panoszą się potwory i niebezpieczeństwa. Może i nie grałem w to aż tak dużo, lecz te parę godzin spędzonych z tytułem pokazało mi, że to bardzo, bardzo wymagający i często mocno przerażający survival horror. Tak, nawet ze znajomymi.

Obydwa te tytuły możecie też kupić taniej. Chivalry 2 obecnie kosztuje 67,60 zł, z obniżką rzędu 60%. Z kolei za GTFO zapłacicie 101,40 zł, bo gra ma 40-% zniżki.