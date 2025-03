Najlepsza promocja na gry – tytuły 100% taniej, czyli całkowicie za darmo

Studio RAINESTORM postanowiło celebrować rozpoczynającą się wiosnę, oferując swoje gry za darmo. Wystarczy je tylko odebrać. Tak, to takie proste.

W ramach wiosennej wyprzedaży na platformie itch io studio RAINESTORM udostępniło swoje gry i zasoby całkowicie za darmo oferując 100 procent zniżki na wszystkie produkty. Ta wyjątkowa promocja trwa do 15 lipca 2025 roku dając graczom i twórcom gier szansę na bezpłatne wzbogacenie swojej biblioteki. Trzeba oczywiście posiadać konto itch.io, ale na szczęście jego założenie jest bezpłatne. Warto to zrobić, bo platforma regularnie organizuje tego typu akcje.

Wśród dostępnych tytułów znajduje się Haunted Hollows, czyli roguelike w którym celem jest zdobycie miski z cukierkami na końcu każdego poziomu unikając przy tym wrogów. Gra oferuje dynamiczną rozgrywkę i klimat idealny dla fanów gatunku. Kolejnym interesującym tytułem jest Hog Blast, dwuwymiarowa platformówka w której poruszanie się odbywa poprzez strzelanie z rakiety za postacią. Unikalna mechanika sterowania sprawia że gra stanowi wyzwanie nawet dla doświadczonych graczy. A przynajmniej to obiecują twórcy.

Dla miłośników spokojniejszych doświadczeń jest Farmalution – the farm frenzy. Tytuł oferuje relaksującą rozgrywkę na farmie, gdzie zwierzęta wchodzą w interakcje w nietypowy sposób. To nietuzinkowe podejście do symulacji farmy z pewnością zaciekawi graczy poszukujących oryginalnych pomysłów. Prócz tego można zgarnąć kilka darmowych assetów – fajnie, zwłaszcza dla domowych twórców gier.

Aby skorzystać z promocji wystarczy odwiedzić stronę wyprzedaży na itch io i dodać wybrane pozycje do swojej kolekcji.

Źródło: itch.io