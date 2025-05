Gry za darmo do zgarnięcia. Normalnie trzeba za nie płacić

Lubisz niepokojące, krótkie gry z dusznym klimatem i nutką psychologicznego horroru? W tej chwili możesz dorwać dwa darmowe tytuły na itch.io. Obie produkcje normalnie są płatne, ale tymczasowo udostępniono je bez opłat. To idealna okazja, by na własnej skórze sprawdzić, co skrywają ciemniejsze zakamarki niezależnego horroru.

Gry za darmo czekają na itch.io

Pierwszą z dostępnych produkcji jest Let Go of Your Sins – gra osadzona w klaustrofobicznym kasynie, gdzie stawką nie są pieniądze, a twoja własna dusza. W towarzystwie milczącego i upiornego krupiera, gracz musi odsłaniać pary kart w grze pamięciowej. Brzmi prosto? Nie tutaj. Każda pomyłka sprawia, że mroczne cienie zaczynają się poruszać, a złowrogie szepty wypełniają powietrze. Z każdą udaną parą zbliżasz się do wyjścia… ale dealer tylko czeka, aż powinie ci się noga.

Ponadto drugim darmowym tytułem jest Domestic Fears. To krótka, trwająca około 15 minut przygoda, która bierze na warsztat banalny poranek we własnym mieszkaniu i zmienia go w koszmar. Skrzypiące drzwi, ciche dźwięki dobiegające z kuchni, klaustrofobiczna atmosfera. Wszystko to sprawia, że nie wiesz już, czy coś czai się za rogiem, czy to tylko twój umysł płata ci figle. To idealna gra dla tych, którzy lubią domowy horror podszyty niepewnością i atmosferą jak z sennego paraliżu.

Oba tytuły są czasowo darmowe, więc jeśli lubisz krótkie i intensywne doświadczenia z gatunku horroru psychologicznego, warto dorzucić je do swojej biblioteki.

Źródło: itch.io