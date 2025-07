Letnia akcja dla graczy. Dwie gry za darmo do zgarnięcia

Letnia wyprzedaż w klimacie retro horroru? Na itch.io właśnie pojawiła się krótka, ale klimatyczna oferta od niezależnego studia Worst Event Games. Do czwartku można zgarnąć dwie gry w pełni za darmo i to bez żadnych haczyków.

Gry za darmo na itch.io

Pierwszym z tytułów jest Cherophobia. To krótka przygodówka, w której trafiamy do opustoszałego lasu po awarii samochodu. Nie brzmi szczególnie oryginalnie? Być może, ale całość utrzymana jest w oldschoolowej estetyce i niepokojąco minimalistycznym stylu. Brak typowych jumpscare’ów nie oznacza jednak, że będzie spokojnie. Gra stawia na klimat i powolne budowanie napięcia.

Druga darmówka to Do You Have a Moment to Talk About Our Lord and Savior?. Jest to z kolei karciany horror w stylu PSX, który może zaskoczyć nie tylko formą, ale też klimatem. Wcielamy się tu w misjonarza, który trafia do domu tajemniczego mężczyzny. Zamiast rozmowy o zbawieniu, zostaje jednak wciągnięty do psychodelicznej rozgrywki przy stole. Mechanicznie gra przypomina połączenie strategicznych pojedynków karcianych z elementami roguelite. Są unikalne karty, budowanie talii, sporo fabularnych twistów i wysoki poziom powtarzalności.

Obie gry można przypisać do swojego konta na itch.io bez żadnych opłat. Wystarczy wejść na stronę promocyjną studia Worst Event Games i kliknąć „Download or claim”. Promocja zakończy się w czwartek, więc lepiej nie zwlekać z odbiorem.

Źródło: Itch.io