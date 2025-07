Ostatnie godziny na zdobycie dwóch gier za darmo na Epicu. Dziś absolutny hit

Do 17:00 masz ostatnią szansę na gry za darmo na Epic Games Store. Potem wjeżdża Civilization VI: Platinum Edition, czyli wielki hicior!

W sklepie Epic Games kończy się właśnie kolejna tygodniowa rotacja. Dwie produkcje z zeszłego tygodnia znikną dziś o 17:00, a zastąpi je solidna strategia 4X w wersji Platinum.

Gry za darmo tylko do popołudnia

Na wylocie są dwie gry – Sky Racket i Figment 2: Creed Valley. Obie dostępne są za darmo, ale już tylko przez kilka godzin. Sky Racket to nietypowy mix arcade shoot ’em upa i tenisa. Zamiast strzelać, odbijamy pociski wrogów za pomocą rakiety. Rozgrywka jest dynamiczna, kolorowa i świetnie nadaje się do zabawy w coopie. Do tego 14 ręcznie projektowanych poziomów i oldschoolowa, pixel-artowa grafika.

Z kolei Figment 2 to kontynuacja gry z jeszcze poprzedniego tygodnia. Tym razem znów trafiamy do surrealistycznego świata umysłu, pełnego zagadek, muzycznych bossów i ręcznie rysowanych lokacji. Idealna dla fanów spokojniejszych, ale nietuzinkowych przygodówek. Wciąga, a przy tym oferuje naprawdę bogate zagadki, które skutecznie nagradzają gracza za ich rozwiązywanie.

Po godzinie 17:00 na Epicu pojawi się nowa gra – a właściwie całkiem spory pakiet. Do odebrania będzie Sid Meier’s Civilization VI: Platinum Edition. To rozbudowana wersja kultowej strategii turowej, zawierająca wszystkie dodatki i rozszerzenia. Jeśli lubisz planować imperia, podbijać kontynenty i toczyć wojny dyplomatyczne, lepszej okazji nie będzie.

Źródło: Epic Games Store