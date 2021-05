Gry ze Steam na PS5 i XSX? Gabe Newell składa ciekawą obietnicę

Założyciel Steam, Gabe Newell, zdradził ciekawą informację na temat pojawienia się gier autorstwa Valve na konsolach. Więcej o tym będziemy mogli usłyszeć jeszcze w tym roku.

Bez wątpienia Valve znacznie wpłynęło na rozwój dystrybucji gier na całym świecie. Tym bardziej firma odcisnęła swoje piętno w ich rozwoju, szczególnie produkcjami znanymi ze składanki The Orange Box. Tytuły z niej są o tyle ciekawym przypadkiem, że jako jedne z niewielu z portfolio studia trafiły również na konsole. Z późniejszych produkcji giganta spotkało to również popularnego dzisiaj Counter Strike’a Global Offensive, jednakże konsolowy port nie jest już od dawna wspierany przez twórców.

Wszystko wskazuje na to, że właściciele platformy Steam chcieliby ponownie spróbować swoich sił na konsolach. Co może wielu zdziwić, Gabe Newell udał się na Q&A do lokalnej szkoły publicznej, gdzie otrzymywał od uczniów szereg pytań. Jeden z nich zapytał właśnie o wydanie swoich tytułów na PS5 i Xbox Series X|S.

Gabe odpowiedział twierdząco i zaznaczył, że więcej informacji w tym temacie powinniśmy oczekiwać jeszcze w tym roku. Po naprawdę pozytywnej reakcji publiczności doprecyzował, że niekoniecznie będzie to jednak to, czego wszyscy się spodziewali.

Co zatem szef Valve miał na myśli? Od pewnego czasu mówi się o porcie Half Life: Alyx na PS VR. Nie od dzisiaj wiemy, że amerykańska firma lubuje się w technologii wirtualnej rzeczywistości, więc i czegoś takiego właśnie bym się spodziewał. Miejmy nadzieję, że niedługo dowiemy się naprawdę dobrych wieści.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.