Gry PC-Steam usunięte ze sprzedaży warte tysiące złotych. Masz którąś z nich? [WIDEO]

Niektóre gry PC na Steam i w pudełkach nie przetrwały próby czasu i zostały usunięte ze wszystkich sklepów. Zobacz, za które produkcje można uzbierać małą fortunę.

Nieraz możemy spotkać się z sytuacją, gdy gra wydana kilka lub kilkanaście lat temu nagle znika ze sprzedaży, zarówno w wersji pudełkowej jak i cyfrowej. Najczęściej jest to powodem utracenia przez deweloperów licencji na muzykę w grach, problemy w działaniu na nowszych generacjach sprzętu lub zamknięcie studia.

Aczkolwiek nawet jeśli poszukiwany przez nas tytuł okazuje się niedostępny, to jest jeszcze cień szansy na to, aby otrzymać kopię gry na własność. Na rynku wtórnym można znaleźć oferty z usuniętymi grami. Trzeba się tylko przygotować na to, że ich cena ma się nijak do pierwotnej wartości.

Sklepy internetowe lub prywatni kolekcjonerzy mający pojedyncze sztuki gier, wykorzystują dla swojej korzyści brak dostępności towaru i windują sobie ceny aż do absurdalnej kwoty. 5000 zł za kluczyk lub wersję gry na płycie? To wcale nie jest żart.

Chcąc odnaleźć niektóre z usuniętych z oficjalnej dystrybucji gier PC, przyjrzeliśmy się ogłoszeniom wystawionym m.in. w keyshopach. Na poniższym filmie sprawdzicie, za które gry można zdobyć sporą sumkę. A może macie jakieś gry z naszej listy?

Grzegorz Rosa