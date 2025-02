Pudełkowe Gran Turismo 7 na PS5 w świetnej cenie na Allegro

Gran Turismo 7 w pudełkowej edycji przeznaczonej na konsolę PS5 kupicie teraz za 169 zł, co stanowi jedną z najniższych cen dostępnych w sieci.

Gran Turismo 7 nadal pozostaje jedną z najlepszych gier wyścigowych dostępnych na konsolę PlayStation 5. Jednocześnie mówimy o serii z długą tradycją, więc i gigantyczną grupą fanów (to dobrze szczególnie do rozgrywki w sieci). Co ważne, GT7 regularnie dostaje aktualizacje z nową zawartością.

Aby osiągnąć taką cenę, należy posiadać wykupiony abonament Allegro Smart. Wtedy dostawę macie również za darmo. W przeciwnym razie zapłacicie 170,99 zł oraz dodatkowo za wysyłkę.